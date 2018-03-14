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Посол в РФ: Франция против введения антироссийских санкций экстерриториального характера
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Посол в РФ: Франция против введения антироссийских санкций экстерриториального характера 

ТАСС 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Париж выступает против введения Вашингтоном санкций экстерриториального характера в отношении Москвы, заявила посол Франции в РФ Сильви Берманн в среду в эфире телеканала «Россия 24».
"У Франции совершенно ясная позиция в том, что касается американских санкций, имеющих экстерриториальный характер, — они неприемлемы для нас. Мы хотим сохранять свои интересы и возможность инвестировать и экономически присутствовать здесь, в России", — сказала дипломат.
Кроме того, она отметила, что изменение санкционного режима Евросоюза в отношении России зависит от прогресса минских соглашений по урегулированию на Украине. «Санкции — это инструмент, орудие. Конечно, мы надеемся, что положение будет меняться. И после реализации минских соглашений, надеемся, санкции будут пересмотрены», — заявила Берманн.
В июле 2014 года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и неоднократно расширяли и продлевали их.
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