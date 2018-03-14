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Лавров: облегчение визового режима с Турцией может стать «прелюдией» к безвизовым обменам
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Лавров: облегчение визового режима с Турцией может стать «прелюдией» к безвизовым обменам 

ТАСС 14 марта 2018
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Упрощение и облегчение визового режима для взаимных поездок граждан России и Турции может стать «прелюдией» для возвращения к безвизовым обменам. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
"Мы обсудили шаги, которые могут уже на данном этапе привести к облегчению визового режима, а в конечном счете стать прелюдией к работе по подготовке условий для возвращения к безвизовым обменам", — отметил он.
Глава МИД РФ подчеркнул, что в вопросе о взаимном упрощении режима поездок российская сторона будет руководствоваться «приоритетностью безопасности своих граждан».
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