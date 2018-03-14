Лавров: облегчение визового режима с Турцией может стать «прелюдией» к безвизовым обменам

"Мы обсудили шаги, которые могут уже на данном этапе привести к облегчению визового режима, а в конечном счете стать прелюдией к работе по подготовке условий для возвращения к безвизовым обменам", — отметил он.