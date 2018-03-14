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Лавров и Чавушоглу обсудили поставку Турции С-400
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Лавров и Чавушоглу обсудили поставку Турции С-400 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу поставку ракетных систем С-400 «Триумф» в Турцию.
"Мы констатировали также выполнение подписанного контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400, других текущих перспективных вопросов в области военно-технического сотрудничества", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции в Москве.
"Отметили, что все эти направления нашего взаимодействия развиваются в соответствии достигнутыми президентами договоренностями", — добавил российский министр.
В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.
При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.
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