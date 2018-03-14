Лавров и Чавушоглу обсудили поставку Турции С-400

"Мы констатировали также выполнение подписанного контракта на поставку в Турцию зенитно-ракетных систем С-400, других текущих перспективных вопросов в области военно-технического сотрудничества", — заявил Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции в Москве.

"Отметили, что все эти направления нашего взаимодействия развиваются в соответствии достигнутыми президентами договоренностями", — добавил российский министр.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом.

При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.