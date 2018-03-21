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Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений
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Путин и Трамп согласились с нежелательностью гонок вооружений 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Аргументы и Факты
В Вашингтоне услышали и Послание президента России, и пояснения, что Россия не хочет гонки вооружений.
"Насколько мы понимаем, в США и Вашингтоне услышали и Послание президента Федеральному собранию, и дальнейшие пояснения главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений", — сказал на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"В данном случае было отфиксировано согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности каких-то гонок вооружений", — сказал Песков.
На вопрос, шла ли речь о возможности подписания новых договоренностей по ограничению взаимных вооружений, пресс-секретарь президента ответил отрицательно.
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