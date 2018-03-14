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Собчак объяснила смысл участия в выборах
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Собчак объяснила смысл участия в выборах 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что в выборах имеет смысл участвовать для того, чтобы громко сказать то, о чем молчат другие.
Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в выборах, «на которых нельзя выиграть», имеет смысл участвовать, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе.
В частности, для нее было важно завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова.
«Это важный момент — Борис живет в нашей памяти и сердцах, но сам город, его стены, парки, мосты — мы имеем на них не меньшее право, чем власть, чем наши оппоненты, чем равнодушные люди», — считает журналистка.
По ее словам, ее команда получила разрешение мэрии и собрала подписи жильцов дома № 3 по Малой Ордынке.
«Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам — дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал. Выборы закончатся — и эти, и следующие, а этот знак нашей памяти и благодарности Борису останется в самом центре города», — заявила Собчак.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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