Собчак объяснила смысл участия в выборах

Кандидат в президенты Ксения Собчак заявила, что в выборах имеет смысл участвовать для того, чтобы громко сказать то, о чем молчат другие.

Ксения Собчак сообщила в Instagram, что в выборах, «на которых нельзя выиграть», имеет смысл участвовать, чтобы громко сказать то, что другие не говорят, и сделать то, что может быть трудно сделать иначе.

«Это важный момент — Борис живет в нашей памяти и сердцах, но сам город, его стены, парки, мосты — мы имеем на них не меньшее право, чем власть, чем наши оппоненты, чем равнодушные люди», — считает журналистка. В частности, для нее было важно завершить весь формальный марафон с памятной табличкой на доме Бориса Немцова