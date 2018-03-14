Кремль не выдвинул версии о виновных в «деле Скрипаля»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о том, какие версии отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля выдвигаются в Москве. Его слова в среду, 14 марта, передает корреспондент «Ленты.ру».
«Это не наше дело — высказывать какие-то версии, тем более со стороны Кремля, потому что Кремль не занимается расследованием происшествий, тем более которые произошли не на территории нашей страны», — сказал Песков.
При этом, говоря об угрозе изоляции России, Песков заявил, что надеется на здравый смысл.
«И что другие страны, по крайней мере, задумываются о том, есть ли какие-то доказательства, нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы. Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», — заявил Песков журналистам.