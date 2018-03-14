Турчинов рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма 

Секретарь СНБО Александр Турчинов, который был и. о. президента Украины в 2014 году, рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма российской армии.
Об этом он заявил в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью», обнародованом каналом «1+1».
Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года поговорил по телефону с тогдашним председателем российской Госдумы Сергеем Нарышкиным.
По словам Турчинова, вечером 1 марта к нему приехало руководство Минобороны, Генштаба и сообщило, что подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум — сложить оружие под угрозой штурма.
После этого, по словам секретаря СНБО, он попытался связаться с президентом России Владимиром Путиным, но это не удалось, поскольку Москва не признавала Турчинова и. о. президента Украины. Однако, признавала как легитимного председателя Верховной Рады.
«Ночью нашли номер Нарышкина (спикер Госдумы РФ в то время — Прим. Ред.). Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющееся оружие», — рассказал Турчинов.
Он отметил, что этот блеф тогда спас украинских военных от штурма.
Нарышкин пообещал, что передаст эти слова Путину, и ночью наступления не произошло.
«А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока», — сказал Турчинов.
27 февраля исполнилось четыре года началу аннексии Крыма. Именно в этот день на полуострове появились «зеленые человечки» из России, которые взяли под контроль органы власти полуострова и начали окружать украинские военные базы.
Ранее «Страна» провела реконструкцию, как начиналась аннексия Крыма.
Напомним, что «Страна» собрала главные заявления украинских политиков на суде по делу экс-президента Виктора Януковича.