Турчинов рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма

Секретарь СНБО Александр Турчинов , который был и. о. президента Украины в 2014 году, рассказал, как его блеф спас украинских военных в Крыму от штурма российской армии.

Об этом он заявил в документальном фильме «Украина. 100 дней над пропастью», обнародованом каналом «1+1».

Сергеем Нарышкиным. Турчинов рассказал, как в ночь на 2 марта 2014 года поговорил по телефону с тогдашним председателем российской Госдумы

По словам Турчинова, вечером 1 марта к нему приехало руководство Минобороны Генштаба и сообщило, что подразделения в Крыму получили от российского Генштаба ультиматум — сложить оружие под угрозой штурма.

«Ночью нашли номер Нарышкина (спикер Госдумы РФ в то время — Прим. Ред.). Я ему говорю, как можно спокойнее, хотя сам сильно нервничал: Смотри, мы получили ультиматум от российского Генштаба и я дал команду использовать все имеющееся оружие. Весь мир увидит вас как агрессоров и сколько крови вы принесли. Наши ребята погибнут, но ваших погибнет не меньше. Поэтому передайте Путину, что в случае штурма мы будем использовать всю имеющееся оружие», — рассказал Турчинов.

Он отметил, что этот блеф тогда спас украинских военных от штурма.

Нарышкин пообещал, что передаст эти слова Путину, и ночью наступления не произошло.

«А мы получили необходимое время для того, чтобы подготовиться к возможному наступлению с севера и востока», — сказал Турчинов.

27 февраля исполнилось четыре года началу аннексии Крыма. Именно в этот день на полуострове появились «зеленые человечки» из России , которые взяли под контроль органы власти полуострова и начали окружать украинские военные базы.

Ранее «Страна» провела реконструкцию, как начиналась аннексия Крыма.