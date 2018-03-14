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Песков прокомментировал ультиматум по делу Скрипаля
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Песков прокомментировал ультиматум по делу Скрипаля 

Газета.Ru 14 марта 2018
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений и ультиматумов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
«Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — сказал Песков.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула ультиматум России вечером в понедельник, 12 марта.
Срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек 14 марта.
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