Песков прокомментировал ультиматум по делу Скрипаля 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не приемлет обвинений и ультиматумов по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
«Москва не приемлет абсолютно голословных и неподкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», — сказал Песков.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выдвинула ультиматум России вечером в понедельник, 12 марта.
Срок ультиматума Лондона по делу Скрипаля истек 14 марта.