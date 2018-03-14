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В Сьерра-Леоне состоится второй раунд президентских выборов
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В Сьерра-Леоне состоится второй раунд президентских выборов 

ИА Синьхуа 14 марта 2018
Фритаун, 14 марта /Синьхуа/ — Согласно результатам подсчета голосов, опубликованным во вторник Национальной избирательной комиссией /НИК/ Сьерра-Леоне, никто из кандидатов в президенты не получил поддержку более 55 проц. избирателей, таким образом во второй раунд президентских выборов вышли два набравших больше всего голосов кандидата: представитель правящей партии «Всенародный конгресс» /ВК/ Самура Камара и Джулиус Маада Био от Народной партии Сьерра-Леоне /НПСЛ/.
Как сообщил председатель НИК республики, Дж. Маада Био получил 43,3 проц. голосов избирателей, а С. Камара — 42,7 проц. Второй тур президентских выборов намечен на 27 марта.
Всеобщие выборы президента и депутатов парламента прошли в стране 7 марта. На пост главы республики претендовали 16 человек.
Республика Сьерра-Леоне раньше была британской колонией и получила независимость в 1961 году. С 1991 по 2002 год страна находилась в состоянии гражданской войны. Эти выборы стали четвертыми всеобщими выборами после окончания гражданской войны в Сьерра-Леоне. —0—
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