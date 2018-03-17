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Косачев: За выборами президента будет следить рекордное число международных наблюдателей
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Косачев: За выборами президента будет следить рекордное число международных наблюдателей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Рекордное количество международных наблюдателей зарегистрировано в этот раз на выборах президента России, заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с иностранными наблюдателями в верхней палате российского парламента, передает ТАСС.
"В сухом остатке по приглашениям Федерального собрания прибыло, уже находится и получили аккредитацию в Центризбиркоме более 500 иностранных наблюдателей из примерно 65 стран", — рассказал сенатор. Общее же число международных наблюдателей на выборах превышает 1500 человек. «И это абсолютный рекорд в истории международного наблюдения за выборами президента РФ», — подчеркнул Косачев.
Он добавил, что предыдущий рекорд составлял чуть более 1000 международных наблюдателей. «В полтора раза выше оказалась сейчас эта цифра. Это подтверждает большой международный интерес к выборам президента РФ», — полагает сенатор.
Госдума и Совет Федерации, по его словам, направили приглашения в адрес 62 либо однопалатных парламентов, либо палат соответствующих двухпалатных парламентов в 41 стране мира. «И было направлено в общей сложности еще более 500 индивидуальных приглашений в адрес известных политиков, общественных деятелей. Это предусмотрено законом о выборах президента. В этом случае палаты Федерального собрания ориентировались как на собственные контакты, так и на рекомендации российских и международных неправительственных организаций», — добавил Константин Косачев.
Ранее в Центризбиркоме рассказали, что 18 марта наблюдать за голосованием будут граждане 109 стран, более шестисот человек — по линии ОБСЕ. Также на выборы приедут группы от МПА СНГ, ПА ОДКБ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, ПАЧЭС (Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества) и Межпарламентской ассамблеи православия.
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