Косачев: За выборами президента будет следить рекордное число международных наблюдателей

Рекордное количество международных наблюдателей зарегистрировано в этот раз на выборах президента России, заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече с иностранными наблюдателями в верхней палате российского парламента, передает ТАСС

"В сухом остатке по приглашениям Федерального собрания прибыло, уже находится и получили аккредитацию в Центризбиркоме более 500 иностранных наблюдателей из примерно 65 стран", — рассказал сенатор. Общее же число международных наблюдателей на выборах превышает 1500 человек. «И это абсолютный рекорд в истории международного наблюдения за выборами президента РФ», — подчеркнул Косачев.

Он добавил, что предыдущий рекорд составлял чуть более 1000 международных наблюдателей. «В полтора раза выше оказалась сейчас эта цифра. Это подтверждает большой международный интерес к выборам президента РФ», — полагает сенатор.

Госдума и Совет Федерации, по его словам, направили приглашения в адрес 62 либо однопалатных парламентов, либо палат соответствующих двухпалатных парламентов в 41 стране мира. «И было направлено в общей сложности еще более 500 индивидуальных приглашений в адрес известных политиков, общественных деятелей. Это предусмотрено законом о выборах президента. В этом случае палаты Федерального собрания ориентировались как на собственные контакты, так и на рекомендации российских и международных неправительственных организаций», — добавил Константин Косачев.