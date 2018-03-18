Константин Косачев: На выборах в России рекордное число международных наблюдателей

Заявление прозвучало в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов — 2018».

По словам Константина Косачева, наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ приехало почти в 13 раз больше, чем было в 2012 году.

"Мы никоим образом не оспаривали желание большого числа международных наблюдателей быть вместе с нами, — сказал он. — Мы не спорили: хотите, присылайте тысячу, хотите две, мы будет только рады, нам нечего скрывать, мы открыты всему миру".

В целом число международных наблюдателей на выборах рекордное — более 1,5 тысяч человек. По мнению сенатора, высокая явка на президентских выборах в России и рекордное число международных наблюдателей опровергают утверждения о якобы предсказуемости результатов голосования.

"Значение этих выборов, конечно же, выходит далеко за географические рамки России, — подчеркнул Косачев . — Все утверждения, что наши выборы предсказуемые, скучные, что в них нет интриги, — это не так; в них есть, безусловно, очень большая интрига, и она прежде всего для окружающего мира: насколько внутренняя и внешняя российская политика сохранит свою преемственность, сохранит свою последовательность, свою предсказуемость".