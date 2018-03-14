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Лавров назвал тему встречи с турецким коллегой
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Лавров назвал тему встречи с турецким коллегой 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
ЛАВРОВ ЗАЯВИЛ, ЧТО НА ВСТРЕЧЕ С ЧАВУШОГЛУ ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ БУДЕТ УДЕЛЕНО СИТУАЦИИ В СИРИИ, ПОЛИТИЧЕСКОМУ УРЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭТОЙ СТРАНЕ
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Мнение: британские политики отравлены ядом "Дурачок". Это, увы, неизлечимо Лавров подтвердил высылку британских дипломатов из России Британия не сообщала России о смерти Глушкова, заявил Лавров
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