Лавров и Чавушоглу обсудят в Москве ситуацию в зонах деэскалации в Сирии

" (Будет обсуждаться) вся сирийская проблематика. Все вопросы, связанные с зонами деэскалации, как бороться с террористами, которые остаются в этих зонах", — сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что 16 марта в Астане состоится министерская встреча трех стран-гарантов режима прекращения боевых действий в САР (РФ, Турция, Иран ).