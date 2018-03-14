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Союз журналистов России осудил блокировку сайтов Украиной
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Союз журналистов России осудил блокировку сайтов Украиной 

Украина.ру 14 марта 2018
Фото: Украина.ру
Об этом заявили в Союзе журналистов России.
«Решение Украины рассмотреть вопрос о запрете ряда интернет-СМИ, в том числе «РИА Новости Крым» может стать очередным наступлением на свободу печати в соседней стране. СЖР выражает большое сожаление по поводу данного факта, мы надеемся, что здравый смысл, в конечном счёте, возобладает», — говорится в официальном завлении СЖР.
Ранее министерство информационной политики Украины заявило о намерении заблокировать 21 новостной ресурс в интернете. Среди прочего в списке есть и РИА Новости Крым. В данный момент перечень сайтов, которые хотят запретить, направлен на рассмотрение экспертного совета при министерстве.
«Я думаю, этот украинский режим доживает свои дни и это не что иное, как агония власти», — прокомментировал данный запрет глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
По его словам, для украинских властей — «правда — как вампиру свет, поэтому они пытаются любыми путями препятствовать его проникновению».
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