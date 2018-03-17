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Состав участковых комиссий в Британии пришлось менять из-за высылки дипломатов
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Состав участковых комиссий в Британии пришлось менять из-за высылки дипломатов 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Дни.ру
Состав участковых избирательных комиссий в российских дипучреждениях пришлось изменить из-за высылки дипломатов. Об этом заявил председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом Василий Волков. «Мы получили недавно из посольства Великобритании документ о том, что необходимо с учётом высылки 23 наших дипломатов менять состав участковых избирательных комиссий», — приводит его слова ТАСС.
При этом Волков отметил, что в остальном проблем с голосованием на выборах быть не должно.
Ранее в Совфеде заявили об открытии рекордного количества участков для голосования за рубежом.
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