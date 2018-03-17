Состав участковых комиссий в Британии пришлось менять из-за высылки дипломатов

Состав участковых избирательных комиссий в российских дипучреждениях пришлось изменить из-за высылки дипломатов. Об этом заявил председатель территориального избиркома, руководящего деятельностью участковых избирательных комиссий за рубежом Василий Волков . «Мы получили недавно из посольства Великобритании документ о том, что необходимо с учётом высылки 23 наших дипломатов менять состав участковых избирательных комиссий», — приводит его слова ТАСС

При этом Волков отметил, что в остальном проблем с голосованием на выборах быть не должно.