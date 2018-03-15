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Клинцевич назвал слова Уильямсона позором Британии
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Клинцевич назвал слова Уильямсона позором Британии 

РИА Новости 20 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Выражения, которые позволил себе министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, беспрецедентны и свидетельствуют о его полнейшем непрофессионализме, считает российский сенатор Франц Клинцевич.
Как сообщили ранее СМИ, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон прокомментировал обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании и посоветовал ей «заткнуться».
"Высказывания, к которым прибег Гэвин Уильямсон, беспрецедентны для министра обороны крупной страны, свидетельство его полнейшего непрофессионализма. Это — позор Великобритании. Невозможно себе представить, чтобы нечто подобное публично произнес бы министр обороны России", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.
Сенатор предположил, что министр обороны Великобритании «никак не может расстаться с привычками, приобретенными в молодости, когда он выяснял отношения со своими сверстниками на молодежных тусовках при помощи ругани».
"Теперь я не очень представляю, как мы будем вести с этим человеком какой-то диалог. А то, что диалог между нашими странами в военной сфере в любом случае необходим, сомнений нет", — сказал Клинцевич.
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