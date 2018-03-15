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Лавров: продажа С-400 Турции ничем России не грозит
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Лавров: продажа С-400 Турции ничем России не грозит 

Вести.Ru 22 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 15 марта — «Вести. Экономика». России нечего опасаться, продавая Турции зенитные ракетные комплексы С-400, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Те договоренности, которых удалось достичь по Сирии, они беспрецедентны. Мы смогли объединить трех игроков, далеко не одинаково смотрящих на ситуацию в Сирии, далеко не одинаковые интересы преследующие в этом регионе, — Россию, Турцию и Иран. Но осознание того, что мы все живем бок о бок, что нам нужно понимать интересы друг друга и искать договоренности, которые будут позволять работать на этом внешнеполитическом фронте таким образом, чтобы эти интересы не вступали в конфронтации, а были как-то примирены, я считаю, что это величайшее завоевание", — подчеркнул Лавров, сообщает ТАСС. Взятый российскими и турецкими лидерами курс на стратегическое партнерство говорит о «мудрости руководителей, которые такие решения принимают». «Турция — наш сосед. С соседями враждовать нельзя. Это мое глубокое убеждение. Нельзя науськивать соседей друг на друга», — заявил Лавров. «То, что мы сейчас делаем с Турцией в торгово-экономической сфере (»Турецкий поток", АЭС «Аккую» — ред.) — это долгосрочные проекты на годы и десятилетия, а экономический фундамент, как мы убеждаемся в ряде других регионов, является наилучшей гарантией того, что страны будут совместно работать и не вступать в ненужную никому конфронтацию", — подчеркнул Лавров. Турция станет первым государством — членом НАТО, которое получит от России С-400. Помощник президента России по ВТС Владимир Кожин заявил ранее, что контракт на поставку С-400 в Турцию начнут выполнять в начале 2020 г.
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