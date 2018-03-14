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В МИД рассказали, к чему приведет деструктивная политика США в Афганистане
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В МИД рассказали, к чему приведет деструктивная политика США в Афганистане 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: Газета "Труд"
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Продолжение США деструктивной политики в Афганистане будет означать, что они стремятся возродить эпоху холодной войны в регионе, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.
"Если США и их сателлиты по НАТО намерены продолжать свою деструктивную линию в Афганистане, то это будет означать, что Запад взял курс на возрождение эпохи холодной войны в этой части мира. Мы внимательно следим за развитием событий и готовы к реагированию во взаимодействии с нашими партнерами и единомышленниками", — сказал Кабулов.
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