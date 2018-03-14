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США стремятся к дестабилизации в Средней Азии и России, заявили в МИД
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США стремятся к дестабилизации в Средней Азии и России, заявили в МИД 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
США СТРЕМЯТСЯ К ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ В СРЕДНЕЙ АЗИИ, А ЗАТЕМ И В РОССИИ, ЧТОБЫ ПОТОМ ВЫДВИНУТЬ СЕБЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ГАРАНТОМ СТАБИЛЬНОСТИ В РЕГИОНЕ — МИД РФ
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