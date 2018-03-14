Россия и США оказались на грани боевых действий

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России предупредил американских военных о том, что в случае ракетно-бомбового удара по правительственным кварталам в Дамаске будут приняты ответные жесткие меры. Он отметил, что в городе находятся российские военные советники, военная полиция и другие российские военные, поэтому недопустимо создавать для них угрозу жизни.

"Тема с химоружием является наиболее раскрученной. В развитие информационной кампании "Асад и химоружие" Запад вложил очень много денег и средств, так как понял, что эта тема наиболее понятна и близка западному сообществу. При помощи нее легче всего выставить Асада злодеем в глазах западных людей", — цитирует РИА Новости военного политолога, кандидата политических наук, полковника запаса Александра Перенджиева. По мнению ряда экспертов, ситуация в Сирии может привести к прямому военному столкновению между российскими и американскими военными. К таким выводам специалисты пришли на основании предупреждения Генштаба России американским коллегам вкупе с нежеланием Вашингтона менять свою тактику и отказываться от провокаций в регионе.

"Активисты "белых касок", проведя провокационную инсценировку химатаки, создадут для США повод поддержать боевиков, не раскрывая своих истинных намерений", — уверен эксперт. По его словам, оккупировавших Восточную Гуту боевиков США хотят использовать для нападения на правительственную армию Сирии, а угроза их уничтожения станет поводом для прямого удара по силам Башара Асада.

Отметим, ранее российский Генштаб предупреждал о готовящейся провокации. "В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", — цитирует ТАСС начальника Генштаба Валерия Герасимова

По российским данным, в произошедшем США намерены обвинить Башара Асада и в ответ нанести удар по правительственным кварталам сирийской столицы. "В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы России примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", — подчеркнул Герасимов.

Многие увидели в этом угрозу прямого военного столкновения между Россией и США. Если американские военные не откажутся от своей провокации, а затем от нанесения удара по сирийским объектам, где могут находиться российские военные, ситуация в регионе может серьезно обостриться.