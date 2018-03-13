Яд для Скрипаля: Россия требует доступ к «Новичку»

Что такое «Новичок» и как он работает? Британия уверяет, что именно это нервно-паралитическое вещество использовалось для атаки на Скрипаля. В Москве считают, что Лондон должен предоставить ей доступ к образцам этого яда

Россия дала ответ на так называемый ультиматум Терезы Мэй . Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Эти требования, по слова Лаврова, напрямую обязывают Лондон предоставить России доступ к материалам дела, а этого не происходит.

Борис Джонсон добавил, что, возможно, у Москвы и есть объяснения. При этом в самой ОЗХО успели отметить, что не вовлечены в процесс. «Ожидаем, что британские власти позднее поделятся результатами расследования», — приводит ТАСС слова неназванного представителя этой организации. Так что же известно о «химическом составе» преступления?

По словам химиков, версия, озвученная Терезой Мэй и поддержанная Вилом Мирзаяновым (он уже 22 года живет в США), противоречит сразу нескольким фактам. Мирзаянов сам говорит о том, что «Новичок» в десять раз сильнее любых нервно-паралитических веществ, что двух граммов достаточно для убийства 500 человек. Он же говорит, что это аэрозоль.

В случае со Скрипалем погибших нет вообще, есть трое пострадавших. Химики, опрошенные Business FM , утверждают, что если бы яд применили в виде аэрозоля в замкнутом пространстве, пострадали бы все, кто находился в этом помещении и прежде всего, сам отравитель, если, конечно, он не зашел в ресторан в костюме химзащиты.

Если бы аэрозоль распылили на улице — остатки вещества, о котором говорит Терезе Мэй, по словам экспертов, испарились бы настолько быстро, что для сбора на анализ материала просто не осталось бы.

эксперт «Бюро независимой экспертизы „Версия“, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев: — Десять метров, дай Бог, человек прошел и упал. И все. — То есть это вот кто-то мимо проходил, и это все на открытом воздухе, да, все взаимодействие? — Да. А на открытом воздухе тоже, получается, очень быстро должна улетучиваться концентрация. Тогда возникает вопрос: а как полицейский зацепил? Если он зацепил это с их одежды, ну, тогда это была жидкость. А если это была жидкость, пострадавшие должны быть мертвы. Не получается. Точечное воздействие яда всего на троих пострадавших можно было бы объяснить, нанесением вещества в форме жидкости на кожу или одежду, но в таком случае нервнопаралитические вещества, по словам экспертов, убивают почти мгновенно. Выйти на улицу и дойти до лавочки без ярко выраженных симптомов Скрипаль с дочерью просто не смогли бы. Нестыковок очень много, говорит

В последние дни в СМИ и соцестях распространяется информация о том, что веществом, похожим на „Новичка“, в 1995 году отравили главу Росбизнесбанка Ивана Кивелиди . Как можно делать такие заявления, не имея на руках формул для сравнения, оставим за скобками, однако если предположить, что так оно и было, это лишь подтверждает слова экспертов о том, что после контакта с подобным веществом выжить невозможно.

В случае с отравлением Кивелиди убийца использовал яд в жидкой форме. Капля, нанесенная на телефонную трубку, убила банкира, затем его секретаршу и даже патологоанатома, работавшего с телом Кивелиди. Пострадали и несколько сотрудников правоохранительных органов , приезжавших на место происшествия. В суде звучал термин „боевое отравляющее вещество“, говорит адвокат осужденного по этому делу Владимира Хуцишвили Сергей Забарин.

Сергей Забарин, адвокат

„Мгновенное проникновение через кожу в кровь, что не давало лицу, которое вступало в соприкосновение с этим ядом, реальной возможности остаться в живых. Если незамедлительно не применялся антидот, который, в общем, останавливал действие яда. Источник этого яда… Ну, был установлен регион. Было предположение, что этот разработчик действовал по программе определенной, которая относилась к военным разработкам“.

По словам адвоката, прокуратура тогда настояла на закрытом рассмотрении дела, однако в 1990-е годы формула вроде бы даже попала в СМИ. Оперативно найти подтверждение этим словам не удалось. Известно лишь, что яд был изготовлен из вещества, произведенного на военно-химическом заводе в городе Шиханы Саратовской области. Продавший это вещество химик получил условный срок.

Возвращаясь непосредственно к „Новичку“, Вил Мирзаянов, называющий себя разработчиком этого вещества, утверждает, что выложил формулу в своей книге, которую можно купить в интернете за 30 долларов. Однако формула опубликована не полностью. Вместо некоторых конкретных атомов в ней указаны целые группы элементов, что многократно расширяет число возможных вариантов. Так или иначе, „Новичком“ ли отравили Скрипаля или каким-то другим веществом, смогут сказать те, кто имеет доступ к материалам дела. Лондон пока этими данными ни с кем не делится.