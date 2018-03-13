Яд для Скрипаля: Россия требует доступ к «Новичку» 

Что такое «Новичок» и как он работает? Британия уверяет, что именно это нервно-паралитическое вещество использовалось для атаки на Скрипаля. В Москве считают, что Лондон должен предоставить ей доступ к образцам этого яда
Россия дала ответ на так называемый ультиматум Терезы Мэй. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова сотрудничать с Лондоном в рамках Конвенции о запрещении химического оружия. Эти требования, по слова Лаврова, напрямую обязывают Лондон предоставить России доступ к материалам дела, а этого не происходит.
После этого заявления министра иностранных дел России глава МИД Великобритании Борис Джонсон смягчил тон. Он сказал, что рассчитывает на расследование инцидента в Организации по запрещению химического оружия, о чем и сказал Лавров.
Борис Джонсон добавил, что, возможно, у Москвы и есть объяснения. При этом в самой ОЗХО успели отметить, что не вовлечены в процесс. «Ожидаем, что британские власти позднее поделятся результатами расследования», — приводит ТАСС слова неназванного представителя этой организации. Так что же известно о «химическом составе» преступления?
По словам химиков, версия, озвученная Терезой Мэй и поддержанная Вилом Мирзаяновым (он уже 22 года живет в США), противоречит сразу нескольким фактам. Мирзаянов сам говорит о том, что «Новичок» в десять раз сильнее любых нервно-паралитических веществ, что двух граммов достаточно для убийства 500 человек. Он же говорит, что это аэрозоль.
В случае со Скрипалем погибших нет вообще, есть трое пострадавших. Химики, опрошенные Business FM, утверждают, что если бы яд применили в виде аэрозоля в замкнутом пространстве, пострадали бы все, кто находился в этом помещении и прежде всего, сам отравитель, если, конечно, он не зашел в ресторан в костюме химзащиты.
Если бы аэрозоль распылили на улице — остатки вещества, о котором говорит Терезе Мэй, по словам экспертов, испарились бы настолько быстро, что для сбора на анализ материала просто не осталось бы.
Точечное воздействие яда всего на троих пострадавших можно было бы объяснить, нанесением вещества в форме жидкости на кожу или одежду, но в таком случае нервнопаралитические вещества, по словам экспертов, убивают почти мгновенно. Выйти на улицу и дойти до лавочки без ярко выраженных симптомов Скрипаль с дочерью просто не смогли бы. Нестыковок очень много, говорит эксперт «Бюро независимой экспертизы „Версия“, судебный эксперт-химик Дмитрий Гладышев:
— Десять метров, дай Бог, человек прошел и упал. И все.
— То есть это вот кто-то мимо проходил, и это все на открытом воздухе, да, все взаимодействие?
— Да. А на открытом воздухе тоже, получается, очень быстро должна улетучиваться концентрация. Тогда возникает вопрос: а как полицейский зацепил? Если он зацепил это с их одежды, ну, тогда это была жидкость. А если это была жидкость, пострадавшие должны быть мертвы. Не получается.
В последние дни в СМИ и соцестях распространяется информация о том, что веществом, похожим на „Новичка“, в 1995 году отравили главу Росбизнесбанка Ивана Кивелиди. Как можно делать такие заявления, не имея на руках формул для сравнения, оставим за скобками, однако если предположить, что так оно и было, это лишь подтверждает слова экспертов о том, что после контакта с подобным веществом выжить невозможно.
В случае с отравлением Кивелиди убийца использовал яд в жидкой форме. Капля, нанесенная на телефонную трубку, убила банкира, затем его секретаршу и даже патологоанатома, работавшего с телом Кивелиди. Пострадали и несколько сотрудников правоохранительных органов, приезжавших на место происшествия. В суде звучал термин „боевое отравляющее вещество“, говорит адвокат осужденного по этому делу Владимира Хуцишвили Сергей Забарин.
Сергей Забарин, адвокат
„Мгновенное проникновение через кожу в кровь, что не давало лицу, которое вступало в соприкосновение с этим ядом, реальной возможности остаться в живых. Если незамедлительно не применялся антидот, который, в общем, останавливал действие яда. Источник этого яда… Ну, был установлен регион. Было предположение, что этот разработчик действовал по программе определенной, которая относилась к военным разработкам“.
По словам адвоката, прокуратура тогда настояла на закрытом рассмотрении дела, однако в 1990-е годы формула вроде бы даже попала в СМИ. Оперативно найти подтверждение этим словам не удалось. Известно лишь, что яд был изготовлен из вещества, произведенного на военно-химическом заводе в городе Шиханы Саратовской области. Продавший это вещество химик получил условный срок.
Возвращаясь непосредственно к „Новичку“, Вил Мирзаянов, называющий себя разработчиком этого вещества, утверждает, что выложил формулу в своей книге, которую можно купить в интернете за 30 долларов. Однако формула опубликована не полностью. Вместо некоторых конкретных атомов в ней указаны целые группы элементов, что многократно расширяет число возможных вариантов. Так или иначе, „Новичком“ ли отравили Скрипаля или каким-то другим веществом, смогут сказать те, кто имеет доступ к материалам дела. Лондон пока этими данными ни с кем не делится.
Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявило о непричастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Стоит ли из-за этих событий беспокоиться российским владельцам британских активов?