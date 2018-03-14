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Выборы-2018: досрочно проголосовало уже более ста тысяч россиян
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Выборы-2018: досрочно проголосовало уже более ста тысяч россиян 

Свободная пресса 14 марта 2018
Фото: Свободная пресса
По последним данным, досрочно проголосовали на выборах президента РФ более 100 тысяч человек. «Идет достаточно активно процесс досрочного голосования, в том числе и в нашей стране», — цитирует РИА Новости замглавы ЦИК России Николая Булаева. Внутри страны проголосовало более 95 тысяч избирателей, за рубежом досрочно проголосовали все избиратели на четырех участках в Австралии.
Традиционно досрочное голосование организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования.
Досрочное голосование началось с 25 февраля. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, за границей досрочное голосование началось 2 марта.
Ранее «СП» сообщала, что украинский лидер Петр Порошенко обратился к странам «Большой семерки» с призывом не признавать итоги выборов президента России на территории Крыма. Также политик просит не отправлять в Крым своих наблюдателей.
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