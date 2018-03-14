Выборы-2018: досрочно проголосовало уже более ста тысяч россиян

Традиционно досрочное голосование организуют в ряде регионов для небольших групп избирателей, которые проживают в труднодоступных и отдаленных местностях, уходят в плавание, работают на полярных станциях и потому не смогут прибыть на избирательный участок в день голосования.

Досрочное голосование началось с 25 февраля. Досрочно на выборах президента РФ смогут проголосовать и россияне на некоторых зарубежных избирательных участках, за границей досрочное голосование началось 2 марта.

Ранее «СП» сообщала, что украинский лидер Петр Порошенко обратился к странам «Большой семерки» с призывом не признавать итоги выборов президента России на территории Крыма . Также политик просит не отправлять в Крым своих наблюдателей.

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