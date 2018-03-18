Наблюдатели от Камбоджи поделились впечатлениями от выборов 18 марта

МОСКВА , 18 мар — РИА Новости . Выборы президента России соответствовали международным стандартам и прошли в духе демократических принципов, говорится в заявлении, которое по итогам наблюдения за выборами приняла делегация международных наблюдателей от парламента Камбоджи

В нем отмечается, что наблюдатели в день выборов посетили несколько избирательных участков и стали свидетелями того, что выборы были хорошо организованы и прошли в спокойной атмосфере.

Как отмечается в заявлении, «открытие участков, голосование и процесс подсчета отвечал международным стандартам выборов в соответствии с демократическими принципами».

В документе сказано, что делегация подтверждает, что выборы президента РФ прошли в свободной, справедливой и прозрачной атмосфере, в соответствии с избирательным законодательством и соответствующими законами Российской Федерации

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