Чижов не ждет мягкости от США по делу Скрипаля при новом госсекретаре 

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. У России нет оснований ожидать повышенной мягкости к Москве по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля с приходом нового госсекретаря США, заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов.
Трамп в минувший вторник отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона и предложил назначить на этот пост директора ЦРУ Майка Помпео. Обязанности госсекретаря США временно будет исполнять замглавы госдепа Джон Салливан.
"Я убежден, что он (Рекс Тиллерсон — ред.) потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода (дела Скрипаля — ред.). Это первое. Второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе (к России — ред.) его преемника", — сказал Чижов в интервью телеканалу «Евроньюс».
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая 14 марта в британском парламенте, обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Российский МИД отверг обвинения, а посольство РФ в Лондоне направило в Форин-офис ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП в Солсбери. Мэй фактически проигнорировала эти заявления и огласила перечень мер, направленных против РФ. Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии.