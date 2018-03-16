Могерини заявила, что ЕС по-прежнему не признает присоединения Крыма к РФ

Референдум о статусе Крыма прошел 16 марта 2014 года, жители высказались за присоединение к России.

"Европейский союз вновь заявляет, что не признает и продолжает осуждать это нарушение международного права", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

По словам Могерини, «четыре года спустя после незаконной аннексии автономной республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией Европейский союз по-прежнему твердо привержен суверенитету и территориальной целостности Украины ».

ЕС, говорится в заявлении, «вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 ГА ООН». «Европейский союз не признает проведение выборов Российской Федерацией на Крымском полуострове», — подчеркнула глава дипломатии ЕС.

Она обеспокоена тем, что «продолжающаяся милитаризация полуострова продолжает влиять на ситуацию с безопасностью в регионе Черного моря». «Европейский союз осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и ограничения, которые он уже наложил на свободу транзита», — говорится в заявлении.

В тексте утверждается, что «жители полуострова сталкиваются с систематическими ограничениями основных свобод, такими как свобода выражения мнений, религии или убеждений и ассоциации, а также право на мирные собрания».

По словам Могерини, «права крымских татар серьезно нарушены посредством закрытия крымско-татарских СМИ, запрета деятельности Меджлиса (экстремистская организация, запрещена в России), органа их самоуправления, преследования его лидеров и членов общины». «Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность поддерживать и развивать свою культуру, традиции, образование и самобытность», — указывается в заявлении.

От имени ЕС она вновь призвала к «немедленному освобождению Олега Шенцова, Александра Колченко, Никола Семены и всех тех, кто был задержан и осужден в нарушение международного права». «Журналисты, правозащитники и адвокаты должны иметь возможность работать независимо и без чрезмерного вмешательства», — говорится в заявлении.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Верховный суд Крыма в конце апреля 2016 года признал меджлис, который отождествлял себя с представительным полномочным органом крымско-татарского народа, экстремистской организацией и запретил его деятельность в России. Крымские власти неоднократно заявляли, что лидеры меджлиса, проживающие сегодня на Украине, причастны к организации продовольственной и энергетической блокады полуострова.