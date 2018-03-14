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Памфилова пригласила Навального на встречу
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Памфилова пригласила на встречу «севшего в большую лужу» Навального 

Ведомости 14 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готова встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным, не допущенным до участия в президентских выборах. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Памфилова посетовала, что ее пресс-секретарь не мог дозвониться до представителей Навального «полтора месяца» и «только сегодня» ему удалось поговорить с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. «Пусть приходят. Все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с!» — пригласила Памфилова.
«Он [Навальный], очевидно, сел в большую лужу», — так прокомментировала Памфилова предостережения политика о риске многократного голосования на президентских выборах. Ранее оппозиционер рассказал об эксперименте своего штаба, в ходе которого его сотрудник за 30 минут получил три талона о внесении в списки избирателей по месту голосования. «18 марта ждем грандиозных „каруселей“ фальсифицирующих явку», — резюмировал Навальный.
Памфилова отвергла возможность многократного голосования, пояснив, что система ГАС «Выборы» будет учитывать только первое заявление. «Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним [Навальным]. Это полная глупость», — отреагировала на слова Навального руководитель ЦИК.
Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» — 850 человек из организации «Голос».
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