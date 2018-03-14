Памфилова пригласила Навального на встречу

Памфилова пригласила на встречу «севшего в большую лужу» Навального

«Он [Навальный], очевидно, сел в большую лужу», — так прокомментировала Памфилова предостережения политика о риске многократного голосования на президентских выборах. Ранее оппозиционер рассказал об эксперименте своего штаба, в ходе которого его сотрудник за 30 минут получил три талона о внесении в списки избирателей по месту голосования. «18 марта ждем грандиозных „каруселей“ фальсифицирующих явку», — резюмировал Навальный.

Памфилова отвергла возможность многократного голосования, пояснив, что система ГАС «Выборы» будет учитывать только первое заявление. «Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним [Навальным]. Это полная глупость», — отреагировала на слова Навального руководитель ЦИК.

Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» — 850 человек из организации «Голос».