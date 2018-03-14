Бабурин издаст указ «о сбережении русского народа»

Бабурин пообещал издать указ «о сбережении русского народа»

Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин в ходе дебатов на Первом канале пообещал в случае своего избрания издать первым документом указ "о сбережении русского народа".

"В случае моего избрания, первый указ будет о поддержке сбережения русского народа, второй — о выполнении декларации о государственном суверенитете 1990 года, чтобы мы собрали единую страну и восстановили наше Отечество. Третий — о поэтапной конституционной реформе", — сказал Бабурин. Завершающие дебаты на Первом канале состоялись в среду. Участникам предлагалось высказать свое мнение о национальной идее России

Он также предложил избирателям "между капитализмом и социализмом выбрать Россию". "Не надо повторять ошибок СССР, когда был построен государственный капитализм, где собственностью распоряжалась партийная номенклатура, и она погубила Советский Союз. Сегодня потомки это номенклатуры также распоряжаются государственной собственностью и не дают честно развиваться частной собственности. Это недопустимо. Поэтому надо менять власть и ситуации в стране", — заявил кандидат.

По его мнению, национальная идея заключается "в соединении реального народовластия и социальной справедливости".