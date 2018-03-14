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Бабурин издаст указ «о сбережении русского народа»
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Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям

Бабурин пообещал издать указ «о сбережении русского народа» 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин в ходе дебатов на Первом канале пообещал в случае своего избрания издать первым документом указ "о сбережении русского народа".
Завершающие дебаты на Первом канале состоялись в среду. Участникам предлагалось высказать свое мнение о национальной идее России.
"В случае моего избрания, первый указ будет о поддержке сбережения русского народа, второй — о выполнении декларации о государственном суверенитете 1990 года, чтобы мы собрали единую страну и восстановили наше Отечество. Третий — о поэтапной конституционной реформе", — сказал Бабурин.
Он также предложил избирателям "между капитализмом и социализмом выбрать Россию". "Не надо повторять ошибок СССР, когда был построен государственный капитализм, где собственностью распоряжалась партийная номенклатура, и она погубила Советский Союз. Сегодня потомки это номенклатуры также распоряжаются государственной собственностью и не дают честно развиваться частной собственности. Это недопустимо. Поэтому надо менять власть и ситуации в стране", — заявил кандидат.
По его мнению, национальная идея заключается "в соединении реального народовластия и социальной справедливости".
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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