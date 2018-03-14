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Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером
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Сербы назвали Путина самым популярным иностранным лидером 

Российская Газета 14 марта 2018
Фото: Российская Газета
Граждане Сербии назвали президента России Владимира Путина самым популярным иностранным лидером. Главе РФ здесь симпатизируют 58 процентов граждан, передает ТАСС.
На втором месте с результатом в 42 процента идет канцлер ФРГ Ангела Меркель, на третьем — председатель КНР Си Цзиньпин с уровнем поддержки в 34 процента, далее следует президент США Дональд Трамп (22 процента).
Рейтинг российского лидера в Сербии практически совпадает с его популярностью на родине, где, согласно последнему исследованию ВЦИОМ, его поддерживают 57,7 процента россиян.
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