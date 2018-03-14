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«Не ядерное»: Яровая назвала самое опасное оружие
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Яровая рассказала о том, какое оружие опаснее ядерного 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Flickr.com
Вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая заявила, что информационные атаки являются оружием массового поражения, которое опаснее ядерного, передает Россия 1.
«Сегодня гораздо более опасное оружие — не ядерное, не какое-то другое, а информационное. И то, что в отношении России запущена такая машина информационной атаки, это говорит о том, что фактически речь идет об оружии массового поражения», — сказала Яровая, комментируя обвинения в причастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия после отравления находятся в критическом состоянии. По данным СМИ, они впали в кому. Скотланд-Ярд квалифицировал произошедшее как покушение на убийство.
Скрипаль получил убежище в Великобритании в 2010 году. Несколькими годами ранее он был осужден в России за шпионаж в пользу этой страны.
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