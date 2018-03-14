Путин стал самым популярным иностранным лидером в Сербии

Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину, пишет газета Politika.
Издание совместно с социологическим агентством "Фактор плюс" провело два независимых исследования. Опрашиваемых просили выбрать несколько руководителей государств, которым они доверяют, в порядке убывания.
После обработки результатов на первом месте оказался Путин, его имя назвали 58% респондентов. За ним следует канцлер ФРГ Ангела Меркель, ей доверяют 42% опрошенных. Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин с 34%.
В список также попали президент США Дональд Трамп (22%), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эммануэль Макрон (16%) и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).