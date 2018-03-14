Путин стал самым популярным иностранным лидером в Сербии

Опрос: самым популярным иностранным лидером в Сербии стал Путин

Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину , пишет газета Politika.

Издание совместно с социологическим агентством "Фактор плюс" провело два независимых исследования. Опрашиваемых просили выбрать несколько руководителей государств, которым они доверяют, в порядке убывания.