Ещё
Путин стал самым популярным иностранным лидером в Сербии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опрос: самым популярным иностранным лидером в Сербии стал Путин 

РИА Новости 14 марта 2018
Граждане Сербии среди всех иностранных лидеров больше всего доверяют российскому президенту Владимиру Путину, пишет газета Politika.
Издание совместно с социологическим агентством "Фактор плюс" провело два независимых исследования. Опрашиваемых просили выбрать несколько руководителей государств, которым они доверяют, в порядке убывания.
После обработки результатов на первом месте оказался Путин, его имя назвали 58% респондентов. За ним следует канцлер ФРГ Ангела Меркель, ей доверяют 42% опрошенных. Третье место занял председатель КНР Си Цзиньпин с 34%.
В список также попали президент США Дональд Трамп (22%), премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (16%), президент Франции Эммануэль Макрон (16%) и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган (7%).
РИА Новости: последние новости
Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения Власти Британии нанесли урон отношениям с Россией, заявила Матвиенко Посольство РФ в Лондоне контактирует с полицией по поводу угроз дипломатам
 Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России216
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям178
Атомные подлодки РФ дошли до США135
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео395
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле308
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение