Ещё
Кандидат в президенты Мексики снова шутит про помощь РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике лидер президентской гонки еще раз пошутил про русскую помощь 

РИА Новости 14 марта 2018
Фото: © AP Photo / Marco Ugarte
Фаворит президентской гонки в Мексике, кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор продолжает шутить на тему якобы оказываемой ему российской поддержки.
Выборы в Мексике намечены на 1 июля. Ранее советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер заявлял, что США видят первые признаки "российского вмешательства" в выборы президента Мексики.
"Мои помощники, русские из Тустлы-Чико, Тепетитана, Катемако, Сакопоаштлы, Тлахьяко, Ла-Йески, Мокорито, Имури, Бакума и многих других населенных пунктов, рекомендуют мне не сражаться… Посмотрите на этот опрос", — написал Лопес Обрадор в Twitter.
Там же кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", опубликовал последний опрос портала SDP Noticias, согласно которому он опережает более чем на 15% ближайшего конкурента от коалиции "Все за Мексику" (правящая Институционно-революционная партия, партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия) Хосе Антонио Мида.
Лопес Обрадор и ранее неоднократно отшучивался относительно слухов о российской поддержке. Он снял видео, на котором стоит в порту Веракруса и якобы ожидает российскую подводную лодку с грузом золота. Во время визита в город Тустла-Чико штата Чьяпас кандидат показал размещенный на въезде в город рекламный щит с надписью "Русские из Тустлы-Чико — с Андресом Мануэловичем. Вперед, "Морена".
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что подтверждающих это фактов нет.
РИА Новости: последние новости
Жириновский в случае победы перенесет инаугурацию на свой день рождения Власти Британии нанесли урон отношениям с Россией, заявила Матвиенко В RT заявили о пользе от ограничения деятельности канала в Британии
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России258
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям182
Атомные подлодки РФ дошли до США164
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео462
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле317
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
00:22
Гигантская труба раздавила КамАЗ в Москве
Происшествия Новости Москвы
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение