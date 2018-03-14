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Ролики с Трампом и Путиным грозят ядерной войной
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Фальшивые ролики с Трампом и Путиным назвали возможной причиной ядерной войны 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Фальшивые ролики с участием глав государств, сделанные с помощью нейросетей, могут стать причиной для начала мировой ядерной войны, считает Руководитель лаборатории в Дартмутском колледже в США, профессор Хани Фарид (Hany Farid). Об этом сообщает британское издание CBS News.
Фарид в интервью изданию назвал новейшие методы создания убедительных подделок одной из возможных причин глобальных конфликтов. Речь идет об алгоритме deepfake, который позволяет любому желающему смонтировать видео любого содержания с участием известного человека, в том числе и порнографическое. Нейросеть вклеивает в ролик любой портрет по желанию создателя подделки.
Ученый высказал опасения по поводу возможного злоупотребления системой изменения голоса или выражения лица. «Я думаю, что кошмарная ситуация — это фальшивое видео политика, говорящего: "Я запустил ядерное оружие против одной страны". Другое государство реагирует в течение нескольких минут или даже секунд, и вот у нас глобальная ядерная война», — сказал профессор.
В качестве примера издание опубликовало несколько роликов, в которых на лицо комиков, изображающих президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, наложены реальные черты лиц мировых лидеров.
В начале 2018 года разработчик технологии по созданию фейковых роликов выложил ее в открытый доступ. Позднее поддельные видео были запрещены на множестве ресурсов, в том числе на имиджборже Reddit и платформе микроблогов Twitter. Ранее основные проблемы создателей подобного контента были сопряжены с возможными исками о защите чести и достоинства от голливудских актрис и с привлечением к ответственности за распространение детского порно.
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