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Посольство Великобритании пока не меняет порядок выдачи виз россиянам в связи с заявлением Т. Мэй
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Посольство Великобритании пока не меняет порядок выдачи виз россиянам в связи с заявлением Т. Мэй 

Агентство «Москва» 14 марта 2018
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Посольство Великобритании пока не меняет порядок предоставления россиянам виз в связи с заявлениями премьер-министра Терезы Мэй по «делу Скрипаля». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в отделе прессы и связей с общественностью посольства Великобритании в столице.
«На данный момент мы работаем в обычном порядке», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, повлияет ли заявление британского премьера на выдачу виз россиянам.
Ранее СМИ сообщали, что Т. Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов после обвинений в адрес РФ о причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, сообщалось, что Великобритания отменяет визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Лондон.
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