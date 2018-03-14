Посольство Великобритании пока не меняет порядок выдачи виз россиянам в связи с заявлением Т. Мэй

Посольство Великобритании пока не меняет порядок предоставления россиянам виз в связи с заявлениями премьер-министра Терезы Мэй по «делу Скрипаля ». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в отделе прессы и связей с общественностью посольства Великобритании в столице. «На данный момент мы работаем в обычном порядке», — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, повлияет ли заявление британского премьера на выдачу виз россиянам. Ранее СМИ сообщали, что Т. Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов после обвинений в адрес РФ о причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Кроме того, сообщалось, что Великобритания отменяет визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в Лондон.