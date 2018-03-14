В прощальной речи Тиллерсон заявил о «российской опасности»

Об этом сообщает BBC.

«Много усилий придется еще приложить для ответа на поведение и действия со стороны российского правительства , которые вызывают тревогу»— сказал Тиллерсон.

По его словам, РФ должна тщательно взвесить, соответствуют ли ее действия интересам россиян и всего мира в целом.

«Если Россия продолжит свою нынешнюю политику, очевидно, что это приведет к большой изоляции. А это не отвечает ничьим интересам», — заявил Тиллерсон.