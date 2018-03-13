Собчак не смутил диагноз от Климкина

Собчак готова налаживать отношения с Киевом, несмотря на реакцию Климкина

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак готова налаживать отношения с Украиной, несмотря на то, что киевские власти назвали "политической шизофренией" ее запрос на посещение Крыма с гуманитарной миссией.

"Нам очень жаль, что украинские власти так отреагировали,.. но нужно идти вперед и выстраивать отношения все-таки с нашим ближайшим соседом", — заявила доверенное лицо Собчак Марина Литвинович во вторник во время дебатов на телеканале "Россия 24". Ранее представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости , что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории". В ответ Собчак написала в Instagram, что украинские власти не дали "единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет", посетить страну в соответствии с ее законами.

Она также добавила, что включение Собчак в список "Миротворец" не играет никакой роли, так как он не является официальным государственным документом.

Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.