Собчак не смутил диагноз от Климкина

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Собчак готова налаживать отношения с Киевом, несмотря на реакцию Климкина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак готова налаживать отношения с Украиной, несмотря на то, что киевские власти назвали "политической шизофренией" ее запрос на посещение Крыма с гуманитарной миссией.
>> Киев испугался замыслов Собчак
Ранее представитель политика Ксения Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить с гуманитарной миссией Крым, который считает украинским. Глава МИД Украины Павел Климкин назвал это обращение "политической шизофренией", поскольку, по его словам, это был бы "законный въезд для ведения нелегитимной кампании для нелегитимных выборов на оккупированной территории". В ответ Собчак написала в Instagram, что украинские власти не дали "единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет", посетить страну в соответствии с ее законами.
"Нам очень жаль, что украинские власти так отреагировали,.. но нужно идти вперед и выстраивать отношения все-таки с нашим ближайшим соседом", — заявила доверенное лицо Собчак Марина Литвинович во вторник во время дебатов на телеканале "Россия 24".
Она также добавила, что включение Собчак в список "Миротворец" не играет никакой роли, так как он не является официальным государственным документом.
Собчак попала в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственных границ Украины" при поездке в Крым в апреле 2014 года.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Официально зарегистрированными кандидатами на пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародныйсоюз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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