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Сделать мир светлее и лучше: что думают о президентских выборах российские бармены
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Сделать мир светлее и лучше: что думают о президентских выборах российские бармены 

RT на русском 13 марта 2018
Съёмочная группа RT встретилась с россиянами, которым 18 марта предстоит отдать свои голоса за кандидатов в президенты РФ. Своими мыслями о выборах поделились бармены из разных городов страны.
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