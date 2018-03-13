Сделать мир светлее и лучше: что думают о президентских выборах российские бармены

Съёмочная группа RT встретилась с россиянами, которым 18 марта предстоит отдать свои голоса за кандидатов в президенты РФ. Своими мыслями о выборах поделились бармены из разных городов страны.