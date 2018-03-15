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Гудков и Собчак создают новую партию
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Гудков и Собчак создают новую партию 

BFM.RU 21 час назад
Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков сообщил о создании «Партии перемен» совместно с кандидатом в президенты РФ Ксенией Собчак.
«Да, теперь у нас и у вас есть своя партия. Мы с Ксенией Собчак пока условно называем ее «Партия перемен» (к лучшему)», — написал Гудков в своем Telegram-канале. По его словам, партия будет создана на базе «Гражданской инициативы» Андрея Нечаева.
Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов подтвердил «Интерфаксу» эту информацию. Он сообщил, что «партия создаётся на базе „Гражданской инициативы“, так как у той есть лицензия, получить которую для новой партии нереально». «При этом сама партия будет переформатирована, и ее существование наполнится новым смыслом — пока это обещание, за его воплощением вы сами сможете следить в ближайшее время. Но ключевое — это не про вождей, а про всех нас. Довольно уже „национальных лидеров“, — добавил политик. Он сообщил, что в партии ждут „всех тех, кто разделяет демократические взгляды“.
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