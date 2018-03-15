Захарова: Лондон ответил Москве лишь «отписками»

Захарова: Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь «отписки»

Мария Захарова. Москва получила от Лондона на свои четыре ноты по делу Скрипаля лишь "отписки". Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Ответные меры в отношении Великобритании сейчас находятся на стадии проработки и будут приняты в ближайшее время, отметила дипломат. "В связи с введениями и объявлением о введении Великобританией соответствующих шагов и недружественных мер в отношении РФ предполагается принятие, безусловно, ответных мер, о чем вчера российский МИД заявил. Сейчас они находятся в стадии проработки и будут приняты в ближайшее время", — отметила Захарова. Лондон по-прежнему отказывается предоставить Москве какую-либо фактическую информацию по делу Скрипаля, сообщила она. Кроме того, по словам Захаровой, Москва вновь официально призывает британскую сторону предоставить материалы по применению химоружия на территории этой страны.