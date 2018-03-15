Как рубль отреагировал на обвинения «натовской четвёрки»

Франции, Германии и Курс на укрепление российской нацвалюты в первой половине торгового дня 15 марта к вечеру резко скорректировался в сторону ослабления. Снижение происходит на фоне совместного заявления США Великобритании по ситуации с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля , а также расширения американских санкций против России . Накануне вечером в британском парламенте с обвинениями в адрес Москвы выступила премьер-министр Тереза Мэй , риторика которой «давила» на рубль к закрытию торгов 14 марта. Как в дальнейшем жёсткая позиция «натовской четвёрки» отразится на финансовом рынке России — в материале RT. Российская валюта 15 марта демонстрирует удешевление. На открытии торгов вплоть до первой половины дня курс повысился на 0,15% до 56,90 рубля за доллар США и на 0,27% до 70,40 рубля за евро. Но уже во второй половине дня нацвалюта значительно утратила позиции и на момент публикации остаётся вблизи значений 57,40 рублей за доллар и 70,78 рубля за евро.

Официальный курс Центробанка России на 16 марта составил 57,02 рубля за доллар и 70,52 рубля за евро.

Валютное ослабление происходит на фоне совместного заявления США, Франции, Германии и Великобритании с обвинением в адрес России по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Государства назвали инцидент нарушением суверенитета Соединённого Королевства. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление лидеров четырёх стран.

«Это нарушение суверенитета Великобритании, и любое действие подобного рода со стороны какого-либо государства является явным нарушением конвенции о химоружии и нарушением международного законодательства. Это угроза безопасности всем нам», — говорится в заявлении.

Сразу после совместного заявления Минфин США объявил о расширении санкций против России. Так, под ограничения попали 14 физических лиц, а также Агентство интернет-исследований.

Накануне вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в парламенте возложила ответственность за преступление в Солсбери на Россию и озвучила соответствующие меры «наказания». Лондон намерен выслать 23 российских дипломата, а также прервать все контакты с Москвой на высоком уровне. После заявлений Мэй курс доллара США — впервые с начала месяца — достиг отметки 57,30 рубля.

В разговоре с RT начальник отдела экспертов фондового рынка « БКС Брокер » Василий Карпунин отметил «равновесное состояние» валютного рынка — то есть инвесторы пока не закладывают геополитическую повестку в курс рубля к доллару.

При стабильной динамике нефтяных цен вблизи уровней $64—65 за баррель, движение рубля определяется фундаментальными факторами — спросом и предложением валюты. Об этом в разговоре с RT рассказал старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич

«Сейчас рубль поддерживает приближение налоговых выплат, в преддверии которых экспортёры продают валютную выручку для создания рублёвых резервов. В последние десять дней месяца они будут направлены на выплату налогов. В этой связи, даже при стабильной нефти, рублю удаётся иногда укрепляться по отношению к основным мировым валютам», — пояснил эксперт.

Согласно оценке аналитиков Reuters , в пользу рубля играет и привлекательная доходность российских ОФЗ в ожидании изменения процентных ставок Центробанка и ФРС США . Регуляторы обоих государств проведут заседания уже наследующей неделе. Ожидается, что Банк России снизит ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 7,25% годовых, а американский Федрезерв поднимет свою ставку на 25 базисных пунктов до уровня 1,5—1,75%.

Эксперты отмечают, что напряжённый внешнеэкономический фон не влияет на растущий спрос со стороны инвесторов на российский долговые бумаги, что увеличивает интерес к рублю в рамках операций кэрри-трейд. Такая финансовая стратегия подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками.

По словам Богдана Зварича, стабильная экономическая ситуация в России, а также повышение суверенного рейтинга страны агентством Standard & Poor’s способствует привлечению большого числа иностранных инвесторов на российский долговой рынок. Так, по данным ЦБ, на 1 февраля доля нерезидентов в ОФЗ достигла рекордного значения с 2012 года и выросла до 33,9%.

Нервная дрожь

Жёсткая риторика премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отразилась и на российском рынке акций. После заседания британского парламента 14 марта индекс Московской биржи потерял 1,8% и опустился до недельного минимума на уровень 2280 пунктов.

Директор аналитического департамента «Локо-Банка» Кирилл Тремасов в беседе с RT отметил, что другой реакции на события среды быть не могло, поскольку рынок всегда реагирует на любые риски.

«Ситуация довольно непредсказуемая. Очевидно, что последует ответ со стороны российского руководства, будут новые действия со стороны Великобритании и её партнёров. Поэтому не исключено введение новых санкций», — пояснил Тремасов.

Эксперт также напомнил, что ещё недавно серьёзно стоял вопрос о введении ограничений на российский госдолг со стороны США. Такая мера стала бы серьёзным ударом по российскому финансовому рынку. Впрочем, в начале февраля американский Минфин заявил, что введение новых санкций нежелательно, так как оно может дестабилизировать все мировые рынки.

«Судя по накалу страстей и по озвученным комментариям, инвесторы сейчас просто страхуются. Подобную ситуацию лучше переждать в стороне от рынка — продать часть активов и посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация», — считает Кирилл Тремасов.

В четверг, 15 марта, российский рынок акций демонстрирует неопределённую динамику. Открытие торгов ознаменовалось ростом индекса Мосбиржи на 0,3% до 2284 пунктов, но уже через час показатель опустился до 2262 пунктов. Во второй половине дня российские акции возобновили неуверенный рост — индекс колеблется вблизи отметки 2280 пунктов.

Богдан Зварич считает, что нынешняя нестабильная ситуация на рынке акций происходит исключительно за счёт новостного фона. При этом на данный момент аналитик отмечает отсутствие серьёзных факторов, которые бы могли привести к выходу индекса Мосбиржи из сложившегося диапазона.

«Если говорить о динамике последнего времени на нашем фондовом рынке, то её можно описать как консолидацию. Фактически индекс Мосбиржи сохраняет позиции в коридоре между уровнями 2275 — 2325 пунктов с робкими попытками выйти за эти границы. Эта консолидация аналогична ситуации на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent большую часть времени удерживает позиции в диапазоне $64 — 65,50 за баррель», — заключил Зварич.