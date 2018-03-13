Россия направила ноту Британии

Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД, в которой заявило о непричастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.
«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявляется о непричастности России к инциденту в Солсбери и подчёркивается необходимость совместного расследования», — говорится в тексте сообщения.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Мэй не располагает реальными фактами о причастности России к инциденту в Солсбери.