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Россия направила ноту Британии
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Посольство России направило ноту в МИД Британии с заявлением о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери 

RT на русском 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Великобритании направило ноту в британский МИД, в которой заявило о непричастности Москвы к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.
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«Сегодня посольство направило в МИД Великобритании ноту, в которой вновь заявляется о непричастности России к инциденту в Солсбери и подчёркивается необходимость совместного расследования», — говорится в тексте сообщения.
Накануне премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Мэй не располагает реальными фактами о причастности России к инциденту в Солсбери.
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