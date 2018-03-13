Представитель генсека ООН: Гутерриш рассчитывает на позитивные отношения с Помпео

"Решение, объявленное Трампом — это решение правительства США, мы не будем его комментировать. Генеральный секретарь несколько раз говорил по телефону и лично встречался с Тиллерсоном. Он всегда ценил отношения, которые у него сложились с Тиллерсоном, я думаю, это были очень хорошие, позитивные отношения. Генеральный секретарь желает Тиллерсону успехов и, конечно, рассчитывает на позитивные отношения с его преемником".