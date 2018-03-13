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Представитель генсека ООН: Гутерриш рассчитывает на позитивные отношения с Помпео
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Представитель генсека ООН: Гутерриш рассчитывает на позитивные отношения с Помпео 

ТАСС 13 марта 2018
ООН, 13 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял к сведению решение президента США Дональда Трампа отправить в отставку государственного секретаря Рекса Тиллерсона и ждет, что у него сложатся позитивные отношения с его преемником. Об этом заявил во вторник журналистам официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.
"Решение, объявленное Трампом — это решение правительства США, мы не будем его комментировать. Генеральный секретарь несколько раз говорил по телефону и лично встречался с Тиллерсоном. Он всегда ценил отношения, которые у него сложились с Тиллерсоном, я думаю, это были очень хорошие, позитивные отношения. Генеральный секретарь желает Тиллерсону успехов и, конечно, рассчитывает на позитивные отношения с его преемником".
О решении Трампа уволить Тиллерсона с поста госсекретаря США было объявлено ранее во вторник. Кандидатом на эту должность выдвинут нынешний директор ЦРУ Майклом Помпео. Слушания о его назначении, как ожидается, пройдут в апреле в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
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