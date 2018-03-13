Начальники Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии 

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов по телефону обсудил со своим коллегой из США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе Минобороны России.
"Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также обстановка в Восточной Гуте. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", — говорится в сообщении.
Ранее во вторник Герасимов сообщил, что США намерены использовать провокацию боевиков в Восточной Гуте как повод для удара по правительственным кварталам Дамаска. По его словам, в Восточной Гуте собрана «массовка» из женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв применения химоружия.