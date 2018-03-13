Начальники Генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

"Обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, а также обстановка в Восточной Гуте. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Джозеф Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты", — говорится в сообщении.