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Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей
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Памфилова заявила, что не даст в обиду избирателей 

РИА Новости 23 часа назад
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова призвала всех избирателей сообщать о случаях принуждения к голосованию и заверила, что не даст никого в обиду, и оперативно передаст в Генпрокуратуру все подобные обращения.
"Дорогие наши соотечественники, никого не бойтесь… Никто не имеет право влиять на свободное ваше волеизъявление… Голосуйте так, как вы считаете нужным: где и как голосовать — это ваше право. Если нерадивый администратор решит использовать свое положение и предложит вам свои варианты — не стесняйтесь и тут же дайте нам знать", — сказала Памфилова на презентации информационного центра ЦИК.
"Обещаю вам, никого в обиду не дадим. Все те, кто плюют на закон независимо от должности, вплоть до губернаторов, — все материалы оперативно будем передавать в Генеральную прокуратуру. Я уверена, что Генеральная прокуратура будет принимать меры", — подчеркнула она.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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