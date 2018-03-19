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Собчак заняла второе место на выборах президента РФ во Франции и Монако
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Собчак заняла второе место на выборах президента РФ во Франции и Монако 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
ПАРИЖ, 19 мар — РИА Новости, Виктория Иванова. Ксения Собчак, баллотировавшаяся в президенты РФ, заняла второе место на выборах на избирательных участках, открытых для россиян на территории Франции и Монако.
Согласно обнародованным посольством России в Париже результатам голосования, в поддержку Собчак выступили 15,8% избирателей — 1006 человек.
Первое место, заручившись поддержкой 3992 избирателей — 62,8%, занял действующий президент России Владимир Путин.
Замыкает «пьедестал» кандидат от КПРФ Павел Грудинин. За него проголосовали 566 человек, что составило 8,9%.
В минувшее воскресенье во Франции для голосования россиян было открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.
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