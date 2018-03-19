Собчак заняла второе место на выборах президента РФ во Франции и Монако

Согласно обнародованным посольством России в Париже результатам голосования, в поддержку Собчак выступили 15,8% избирателей — 1006 человек.

Первое место, заручившись поддержкой 3992 избирателей — 62,8%, занял действующий президент России Владимир Путин

В минувшее воскресенье во Франции для голосования россиян было открыто семь избирательных участков, еще один — в княжестве Монако.