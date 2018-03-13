Подход глав МИД РФ и Индонезии к журналистам превратился в брифинг для британских СМИ

Сергея Скрипаля. После совместного пресс-подхода министров Лавров ответил на острые вопросы журналистов, не затрагивавшие российско-индонезийские отношения. Представители британских СМИ настойчиво выясняли подробности так называемого дела экс-полковника ГРУ

Стратегические партнеры

Открывая переговоры с коллегой из Индонезии, Лавров дал положительную оценку уровню взаимодействия Москвы и Джакарты . «Наши страны сотрудничают в торгово-экономической сфере, военно-технической области, гуманитарной. В целом мы считаем, что наши отношения вышли на уровень стратегического партнерства», — сказал он, подчеркнув регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. Марсуди согласилась с визави и подчеркнула, что главной целью переговоров является укрепление экономического сотрудничества с РФ.

Подводя итоги полуторачасовой беседы, главы МИД РФ и Индонезии заявили о намерении наращивать взаимодействие в сфере борьбы с терроризмом как по двусторонним каналам, так и через механизмы ООН, взаимодействие в многостороннем формате в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Марсуди объявила журналистам о планах Индонезии выдвинуть свою кандидатуру в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2019-2020 годы.

Сирия, Стороны обсудили вопросы международной повестки дня, включая проблемы Азии и Ближнего Востока. «Из конкретных региональных проблем уделили внимание тому, что происходит на Корейском полуострове и вокруг него, тому, что происходит на Ближнем Востоке и севере Африки. У нас единое мнение, что за сложнейшими проблемами, с которыми сталкиваются такие страны, как Ливия Йемен , нельзя забывать о проблеме палестино-израильского урегулирования на основе имеющихся решений ООН», — отметил глава МИД РФ.

Призыв не ставить ультиматумы

После завершения выступлений по итогам переговоров Лавров, проводив гостью, вернулся к журналистам, чтобы ответить на вопросы. Первым прозвучал вопрос о деле Скрипаля.

"Мы уже сделали заявление о том, что все это чушь. Мы никакого отношения к этому не имеем", — сказал глава МИД РФ, отвечая на вопрос британской журналистки о причастности РФ. Кроме того, Лавров обратил внимание СМИ на тот факт, что в блогосфере заявления «переворачиваются с ног на голову».

Министр подчеркнул, что Британия не обращалась к России с запросом по веществу, якобы использованному при отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, что, согласно Конвенции ООН по запрещению химоружия, была обязана сделать.

"Запрашиваемая сторона имеет полное право получить доступ к тому веществу, о применении которого идет речь, чтобы иметь возможность провести собственный анализ данной субстанции, — указал министр. — Как только появились слухи, раздуваемые практически всеми представителями английского руководства насчет того, что в отравлении Скрипаля задействовано вещество, произведенное в РФ, мы сразу же запросили официальной нотой доступ к этому веществу, чтобы наши эксперты могли проанализировать его".

Лавров отметил, что России не предоставили доступ ко всем фактам дела, несмотря на то, что одной из пострадавших является российская гражданка. «На эти абсолютно закономерные требования нами был получен невнятный ответ, который сводится к тому, что в этих законных требованиях нам было отказано», — обратил внимание министр и призвал Лондон следовать процедуре, установленной конвенцией, «прежде чем ставить ультиматумы».

Он также посоветовал британской журналистке подробно изложить его ответ: «Россия не виновна и готова сотрудничать в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, если Соединенное Королевство удосужится и снизойдет до того, чтобы выполнить свои международно-правовые обязательства по тому же документу».

О последствиях ударов США по Сирии

Комментируя по многочисленным просьбам текущую ситуацию в Сирии, глава МИД РФ отметил, что на данном этапе нецелесообразно обсуждать увеличение числа зон деэскалации, особенно в условиях «грубейшего нарушения режима прекращения огня в Восточной Гуте». В этом контексте он обратил внимание на заявление постоянного представителя США при ООН Никки Хейли о готовности ее страны вновь нанести удар по Сирии, если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в районе Восточная Гута под Дамаском . «Если будет очередной удар такого рода, то последствия будут самыми тяжелыми, — сказал Лавров. — И госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в СБ ООН, а другое дело — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно и что нельзя делать».

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что американские планы внести в СБ ООН новый проект резолюции по Сирии свидетельствуют о провале Вашингтона в выполнении резолюции 2401 по прекращению огня в этой стране. По его словам, Соединенные Штаты, не скрывая тесные контакты с группировками в Восточной Гуте, не смогли на них «повлиять, приструнить и заставить прекратить обстреливать жилые кварталы».