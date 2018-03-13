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Полиция Украины усилит охрану российских дипучреждений в день выборов президента России
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Полиция Украины усилит охрану российских дипучреждений в день выборов президента России 

RT на русском 13 марта 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Украинская полиция усилит охрану российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины. «Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена», — приводит УНН сообщение.
Ранее представители ряда украинских националистических организаций сообщили о намерении сорвать проведение на Украине выборов президента России.
Российский МИД потребовал от Киева обеспечить безопасность в день голосования.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
RT на русском: последние новости
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