Полиция Украины усилит охрану российских дипучреждений в день выборов президента России

Украинская полиция усилит охрану российских дипломатических учреждений в день голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в департаменте коммуникации МВД Украины. «Будем действовать в соответствии с законом. Конечно, охрана будет усилена», — приводит УНН сообщение.

Ранее представители ряда украинских националистических организаций сообщили о намерении сорвать проведение на Украине выборов президента России.

Российский МИД потребовал от Киева обеспечить безопасность в день голосования.

Выборы президента России пройдут 18 марта.