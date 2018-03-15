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В МИД сообщили о планах ввести мораторий на учения у Корейского полуострова
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В МИД сообщили о планах ввести мораторий на учения у Корейского полуострова 

РИА Новости 15 марта 2018
МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Москва надеется на введение моратория на военные учения у Корейского полуострова на время саммита двух Корей и встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сказал замглавы МИД РФ Игорь Моргулов газете «Известия».
По данным источников газеты в дипломатических кругах РФ, такая позиция была высказана на встрече главы МИД России Сергея Лаврова со спецпосланником президента Южной Кореи Чон Ый Ёном.
"Трудно себе представить, чтобы такое беспрецедентное событие (встреча лидеров США и Северной Кореи) и даже процесс подготовки к нему сопровождались «бряцанием оружия» на Корейском полуострове и вокруг него. Ведь повышенная военная активность сама по себе несет потенциальную угрозу вооруженного столкновения. Надеемся, что в Вашингтоне возобладает здравый смысл и будет принято решение о приостановке маневров хотя бы на период переговоров", — сказал Моргулов.
По словам источника газеты в дипведомстве, в Сеуле работают над одновременным мораторием на маневры Сеула и Вашингтона и на ракетно-ядерные испытания Пхеньяном.
Ранее президент США Дональд Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до мая текущего года.
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