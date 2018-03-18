В Волгоградской области пройдет референдум о переводе часов

Референдум о переводе времени на один час вперед пройдет в Волгоградской области одновременно с выборами президента в воскресенье.

Сейчас разницы во времени между Москвой Волгоградом нет, в то время как расположенные к северу и югу Саратовская и Астраханская области живут по времени MSK+1.

На избирательных участках жители региона будут получать два бюллетеня. Всего для областного референдума изготовлены 1,88 миллиона бюллетень, среди них 259,6 тысячи для голосования с использованием технических средств подсчета (КОИБ).

Вопрос перевода часов остается одним из самых острых в регионе на протяжении почти двух лет. Губернатор Андрей Бочаров ранее поручил профильному комитету областной думы провести мониторинг общественного мнения и изучить комментарии специалистов по этому вопросу. В результате 51,6% опрошенных заявили, что хотят жить по волгоградскому времени (плюс один час к московскому), а 48,4% высказались за сохранение московского времени.

Инициативной группе проведения референдума нужно было до 18.00 мск 13 декабря собрать подписи 2% избирателей (37,7 тысячи жителей региона). Отсчет времени начался 8 ноября, когда областной избирком зарегистрировал инициативную группу. В итоге более 41 тысячи подписей были переданы в избирком уже 8 декабря.

Сторонники перевода времени в основном жалуются на потерянный "световой час": в регионе светает рано, а вечером не хватает солнечного света. Те, кто настаивает на сохранении московского времени, говорят, что перевод стрелок часов вызовет у жителей проблемы со здоровьем, увеличит нагрузку на школьников и приведет к росту расходов за электроэнергию.