В ЦИК опровергли возможность проголосовать несколько раз 

В ЦИК России опровергли возможность проголосовать несколько раз на разных избирательных участках. Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев отметил, что при попытке проголосовать повторно человека «может ждать Следственный комитет», передает ТАСС.
«Действует только то заявление, которое написано в первый раз и которое система ГАС "Выборы" обработала первым», — пояснил Булаев.
Выборы президента России состоятся в воскресенье, 18 марта. На высший государственный пост страны претендуют 8 человек: Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко»).