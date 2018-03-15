Кабмин обсудит повышение зарплат в РФ

Кабмин обсудит повышение зарплат и подготовку к весенним полевым работам

Подготовка к весенним полевым работам, борьба с авиадебоширами и повышение зарплат бюджетников станут темами дня заседания правительства России в четверг.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, одним из вопросов повестки дня заседания станет подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2018 году.

Также правительство рассмотрит проект закона, усиливающего административную ответственность за невыполнение авиапассажирами законных распоряжений командира воздушного судна и другие противоправные деяния на воздушном транспорте. "Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования", — добавили в кабмине.

Еще один вопрос повестки дня связан с необходимостью поддержать региональные бюджеты в связи с предстоящим 1 мая повышением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. "Выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — отметили в кабмине.

Правительству предстоит рассмотреть проект закона, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола. "Законопроектом, в частности, вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, — говорится в сообщении. — Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья".

В кабмине отмечают, что принятие законопроекта поспособствует развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.