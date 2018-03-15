Ещё
Кабмин обсудит повышение зарплат в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин обсудит повышение зарплат и подготовку к весенним полевым работам 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
Подготовка к весенним полевым работам, борьба с авиадебоширами и повышение зарплат бюджетников станут темами дня заседания правительства России в четверг.
Как сообщили в пресс-службе кабмина, одним из вопросов повестки дня заседания станет подготовка к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2018 году.
Также правительство рассмотрит проект закона, усиливающего административную ответственность за невыполнение авиапассажирами законных распоряжений командира воздушного судна и другие противоправные деяния на воздушном транспорте. "Предусматривается также ввести административную ответственность за мелкое хулиганство на любом транспорте общего пользования", — добавили в кабмине.
Еще один вопрос повестки дня связан с необходимостью поддержать региональные бюджеты в связи с предстоящим 1 мая повышением минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума. "Выделяются средства в размере 20 млрд рублей на предоставление дотаций субъектам Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы", — отметили в кабмине.
Правительству предстоит рассмотреть проект закона, связанного с регулированием производства и оборота биоэтанола. "Законопроектом, в частности, вводится понятие "биоэтанол", определяется порядок лицензирования производства, хранения и поставок биоэтанола. Предусматриваются специальные требования по оснащению основного технологического оборудования, используемого для производства биоэтанола, автоматическими средствами измерения и учета концентрации денатурирующих веществ в биоэтаноле, — говорится в сообщении. — Устанавливается запрет на производство предприятиями, осуществляющими выпуск биоэтанола, этилового спирта из пищевого сырья".
В кабмине отмечают, что принятие законопроекта поспособствует развитию биоэнергетики, в частности биотехнологий, позволяющих получать энергию из возобновляемых источников сырья.
ТАСС: последние новости
Рабочая группа: выступление делегации РФ в ООН о нарушениях Украины в Крыму под угрозой ЦИК РФ: сроки для возможного снятия кандидата в президенты с выборов истекли Памфилова заявила, что терпение ЦИК по нарушениям правил агитации в СМИ лопнуло
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко поставили ультиматум по Крыму275
Группа «Пикник» разбилась в ДТП22
Умер Александр Павловский7
Мясорубка в Гудаури62
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина108
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
03:16
Группа «Пикник» попала в ДТП
Происшествия Шоу-бизнес
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение